У «Игры престолов» в планах два новых спин-оффа

Издание The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщает, что не знающая покоя «Игра престолов» может обзавестись ещё двумя спин-оффами — анимационными, но сохраняющими жёсткий «взрослый» рейтинг. Курировать этот уголок экранной вселенной «Песни Льда и Пламени» будет потоковый сервис HBO Max.

Один из проектов расскажет о территории, никогда прежде не появлявшейся на экранах. Речь идёт о Золотой Империи И-Ти, расположенной на континенте Эссос и вдохновлённой Китайской империей. О втором проекте источники пока не сообщают ничего конкретного.

Меж тем один из игровых проектов, анонсированных инсайдерами в марте, приказал долго жить. Речь о приквеле «Блошиное Дно» (Flea Bottom), который собирался рассказать о жизни бедноты в знаменитом трущобном квартале Королевской Гавани.