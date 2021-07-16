Генри Кавилл обещает много мужской плоти во втором сезоне «Ведьмака»

Генри Кавилл, как выяснилось, прекрасно знает, что нужно зрителям истинным фанатам «Ведьмака»… но не собирается им этого давать. Так что, больше никаких сцен с обнажённым Геральтом в ванной или где-либо ещё. Но не спешите сразу же ставить крест на втором сезоне — там всё же будет, на кого посмотреть. Только не раскатывайте губу на Цири.

Отныне Геральт только принимает душ. Именно по этой причине он изобрёл душ. Лично у меня не будет сцен в ванной, но люди не будут разочарованы. Будет много мужской плоти, на которую можно будет посмотреть.

Помимо Кавилла во втором сезоне сериала от всеми любимой Лорен Шмидт Хиссрич появятся Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бэти, Имон Фаррен, Анна Шаффер, Махеш Джаду, Ким Бодния в роли Весемира, Кристофер Хивью в роли Нивеллена, Пол Бульон в роли Ламберта и другие.

Долгожданная премьера новых эпизодов случится 17 декабря.