 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк Бесконечность: Пересказ фильма Сборник Danganronpa Decadence выйдет в конце года «Война будущего» прошла мимо проката и сборов, но Amazon уже готовит сиквел
СЕРИАЛЫ
109
 
Прямая ссылка на новость:

Геральт спасает Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака»

Исполнителя главной роли Генри Кавилла организаторы WitcherCon, как и предполагалось, оставили на десерт. Актёр не разочаровал, презентовав поклонникам дебютный трейлер второго сезона «Ведьмака», живописующий дальнейший путь Геральта из Ривии и его приёмной дочурки Цириллы Цинтрийской (Фрейя Аллан).

Восьмисерийное продолжение тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич выходит на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.

И свежий атмосферный кадр с Плотвой:

Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
ВидеоВедьмакNetflixГенри Кавилл
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Ведьмак» показывает Каэр Морхен и заваливает зрителей другими роликами о создании сериала 3Второй сезон «Ведьмака» раскрыл свою дату выхода и названия эпизодов 8Цири, Ламберт, Леший и Лютик на первых кадрах второго сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

5Кроссовер Left 4 Dead и Zombie Army вновь случился 19Умный дом, который построил Netflix: Алиси Брага снимется в новом триллере про искусственный интеллект 44Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» 2Баг Marvel's Avengers раскрывает личные данные стримеров 44Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма

Далее на КГ

0
«Ведьмак» показывает Каэр Морхен и заваливает зрителей другими роликами о создании сериала
 1
Марго Робби обещает обмануть все ожидания со своим фильмом по мотивам куклы «Барби»
 1
Подробный взгляд на 50-летних героинь возвращения «Секса в большом городе»
 0
Мистический триллер «Зло» продлён на третий сезон
 2
Первый рекорд! Сборы «Чёрной вдовы» потягаются с результатами «Тора: Рагнарёка» и «Человека-паука»
 3
Второй сезон «Ведьмака» раскрыл свою дату выхода и названия эпизодов
 1
Опубликован трейлер фэнтези «Олений король: Обещанное путешествие с Юной»
 8
Цири, Ламберт, Леший и Лютик на первых кадрах второго сезона «Ведьмака»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 5
Николас Кейдж не любит говорить и мыться в первом отрывке триллера «Свинья»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Огромные успехи NieR: Automata и NieR Replicant
 
Игры Первый полноценный и слегка утёкший трейлер Starfield
 
Кино Чёрные кровососы важны: Блакула вернётся мстить экспроприаторам чужой культуры
 
Игры Orcs Must Die! 3 спешит в Steam и на консоли
 
Кино Назад в кино: «Вальс с Баширом» (Vals Im Bashir, 2008)
 
Кино Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 
5Ноль кадров в секунду – 376: Тыкать палкой Silent Hill
 
10ЕВА
 
 
9Телеовощи – 399: Рыдать и дрочить
 
0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru