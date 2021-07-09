Геральт спасает Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака»

Исполнителя главной роли Генри Кавилла организаторы WitcherCon, как и предполагалось, оставили на десерт. Актёр не разочаровал, презентовав поклонникам дебютный трейлер второго сезона «Ведьмака», живописующий дальнейший путь Геральта из Ривии и его приёмной дочурки Цириллы Цинтрийской (Фрейя Аллан).
Восьмисерийное продолжение тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич выходит на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.
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И свежий атмосферный кадр с Плотвой:
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