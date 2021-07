Подробный взгляд на 50-летних героинь возвращения «Секса в большом городе»

Съёмки 10-серийного возвращения «Секса в большом городе» под названием And Just Like That сейчас в самом разгаре и HBO Max щедро поделился первым кадром сериала с без пяти минут 60-летними героинями. Что тут скажешь, костюмеры и гримёры точно не зря едят свой хлеб (или что они там едят в Нью-Йорке).

К своим ролям за $ 10 млн согласились вернуться Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда), а вот Ким Кэтролл (Саманта) не убедил даже внушительных размеров аргумент. Всеобщую любимицу заменит небинарный человек Сара Рамирес, призванный добавить разнообразия категорически несовременному актёрскому составу.

Компанию дамам и к ним примкнувшим составят Уилли Гарсон, Крис Нот, Эван Хэндлер и Марио Кантоне.

Премьера должна случиться где-то в следующем году.