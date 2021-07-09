 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Бесконечность: Пересказ фильма Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк Показ геймплея Deathloop — зацикленного наследника Dishonored «Рынок шкур» Сарика Андреасяна — режиссёр готовит драму об элитных проститутках
1
СЕРИАЛЫ
328
 
Прямая ссылка на новость:

Подробный взгляд на 50-летних героинь возвращения «Секса в большом городе»

Съёмки 10-серийного возвращения «Секса в большом городе» под названием And Just Like That сейчас в самом разгаре и HBO Max щедро поделился первым кадром сериала с без пяти минут 60-летними героинями. Что тут скажешь, костюмеры и гримёры точно не зря едят свой хлеб (или что они там едят в Нью-Йорке).

Кадры из сериала «And Just Like That»

К своим ролям за $ 10 млн согласились вернуться Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда), а вот Ким Кэтролл (Саманта) не убедил даже внушительных размеров аргумент. Всеобщую любимицу заменит небинарный человек Сара Рамирес, призванный добавить разнообразия категорически несовременному актёрскому составу.

Компанию дамам и к ним примкнувшим составят Уилли Гарсон, Крис Нот, Эван Хэндлер и Марио Кантоне.

Премьера должна случиться где-то в следующем году.

Теги
ГалереяAnd Just Like ThatСекс в большом городе
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

16Каждая из звёзд «Секса в большом городе» получит по $ 1 млн за эпизод 24Секс ли? Первый взгляд на героинь возвращения «Секса в большом городе» 16Тряхнуть стариной: «Секс в большом городе» возвращается на экраны с оригинальным актёрским составом (первый тизер) 11Новая Саманта? Небинарный квир Сара Рамирес исполнит главную роль в возвращении «Секса в большом городе» 18Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах за пятьдесят

Тоже интересно

19Умный дом, который построил Netflix: Алиси Брага снимется в новом триллере про искусственный интеллект 36Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект 11Первые подробности о Starfield 2Баг Marvel's Avengers раскрывает личные данные стримеров 44Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма

Далее на КГ

0
Мистический триллер «Зло» продлён на третий сезон
 2
Первый рекорд! Сборы «Чёрной вдовы» потягаются с результатами «Тора: Рагнарёка» и «Человека-паука»
 3
Второй сезон «Ведьмака» раскрыл свою дату выхода и названия эпизодов
 1
Опубликован трейлер фэнтези «Олений король: Обещанное путешествие с Юной»
 8
Цири, Ламберт, Леший и Лютик на первых кадрах второго сезона «Ведьмака»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 5
Николас Кейдж не любит говорить и мыться в первом отрывке триллера «Свинья»
 4
«Небесная команда»: вышел трейлер драмы о трагически погибших хоккеистах ярославского «Локомотива»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Бугимен»
 0
Создательница «Стального алхимика» и «Серебряной ложки» работает над новой мангой
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Посмотреть и прослезиться — первый взгляд на перезапуск «Чипа и Дейла» от Disney+
 
Кино Харли Квинн, Миротворец и остальная суперзлодейская компания на свежих кадрах «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Игры Orcs Must Die! 3 спешит в Steam и на консоли
 
Кино Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе»
 
Кино Первый взгляд на костюм Супергёрл из «Флэша» Энди Мускетти
 
Кино «Дюна» Дени Вильнёва обзавелась новым кадром и сентябрьской датой премьеры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 
5Ноль кадров в секунду – 376: Тыкать палкой Silent Hill
 
10ЕВА
 
 
9Телеовощи – 399: Рыдать и дрочить
 
0ЕВА – 431.1: (Не)заурядные финалы
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru