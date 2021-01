Тряхнуть стариной: «Секс в большом городе» возвращается на экраны с оригинальным актёрским составом (первый тизер)

Когда пандемия поставила на паузу многие новые проекты, а другие и вовсе довела до закрытия, второй шанс получили старые, проверенные сериалы. Один из них — «Секс в большом городе», который не просто обретёт продолжение, но и вернёт на экраны любимых зрителями героинь. Так точно, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис решили тряхнуть стариной (буквально) — 50-летние Кэрри, Миранда и Шарлотта снова пустятся во все тяжкие.

Однако без потерь не обошлось — исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл решила, что она слишком стара для этого дерьма не так давно открыто рассказала о вражде с Паркер на съёмках сериала, категорически отказалась от участия в каких-либо продолжениях и предложила рекастнуть её роль, дабы сделать актёрский состав чуть более инклюзивным.

Отказался браться за старое и шоуранер оригинала Даррен Стар, по словам которого, время «Секса в большом городе» давно прошло. Зато в качестве исполнительного продюсера вернётся режиссёр сериала Майкл Патрик Кинг, также написавший и поставивший оба полнометражных продолжения.

Новый сериал, получивший название And Just Like That, будет состоять из 10 эпизодов. Съёмки должны начаться уже в конце весны в Нью-Йорке. О чём конкретно пойдёт речь в продолжении, пока не известно, но Паркер уже пообещала, что Кэрри просто не сможет пройти мимо #MeToo и что ей точно найдётся что сказать по этому поводу.

А вот и первый тизер возвращения: