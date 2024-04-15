Телеовощи. Выпуск 544: Где проходит граница

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:49 —
|Трейлер сериала «Мёртвые мальчики-детективы» Нила Геймана
|09:36 —
|Приквелу «Игры престолов» подобрали исполнителей главных ролей
|14:10 —
|Сильвестра Сталлоне обвинили в «токсичности» на съёмках «Короля Талсы»
|24:02 —
|Первые отзывы на Fallout появились на Rotten Tomatoes
|36:08 —
|Спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу мёртв
|38:32 —
|«Фоллаут» (Fallout) — 1x01
|55:16 —
|«Шугар» (Sugar) — 1x01—02
|01:13:24 —
|«Рипли» (Ripley) — 1x01
|01:16:35 —
|«Задача трёх тел» — 1x04
|01:22:15 —
|«Сёгун» — 1x08
|01:40:17 —
|«Люди Икс ’97» — 1x05
|01:48:42 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x09—12
|02:00:43 —
|«Профессия — следователь» — 1x05
|02:07:04 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x03
|02:11:18 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x11
|02:16:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x01
|02:26:42 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x07
|02:37:18 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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