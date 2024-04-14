Шон Леви не откажется от «Живой стали 2»

В начале позапрошлого года состоялся анонс сериала «Живая сталь» для стримингового сервиса Disney+. И с тех пор занятого съёмками «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви — постановщика фильма-оригинала — расспросами особо не доставали. Но портал Collider на днях исправил эту несправедливость, чтобы вытащить из режиссёра кое-какой эксклюзив. И касается апдейт не только заявленного сериала.

Побеседовавший с редактором портала Стивом Вайнтраубом Шон Леви вынужден был ответить на пару вопрсоов по франчайзу. Во-первых, выяснилось, что у сериала уже есть сценаристы, но имён из режиссёра вытащить не удалось.

Ну а во-вторых, фанатская мечта о «Живой стали 2» не так уж и несбыточна, хотя бы потому что первый фильм до сих пор очень дорог всем, кто над ним работал.

Буквально сегодня за кулисами CinemaCon виделся с Энтони Маки. А с Хью Джекманом и вовсе несколько последних лет не расставался. Фильм до сих пор в наших сердцах, и я никогда не скажу «никогда» планам на сиквел.

В целом Шон Леви не исключает успешного сосуществования сериала (чем бы в итоге он фильмам ни приходился) и полнометражного продолжения. Просто сейчас ничего существенного говорить не имеет возможности.