 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Marvel отпразднует 60-летие Сорвиголовы Гражданская война в самом разгаре в отрывке из экшена «Падение империи» Немножко беременна Антихристом: новый трейлер ужастика «Омен. Первое знамение» BOOM! Studios погрузит читателей в новый криминальный триллер Хоакин Феникс и Леди Гага зажигают в трейлере «Джокера: Безумия на двоих»
• • •
 
3
КИНО
СЕРИАЛЫ
495

Шон Леви не откажется от «Живой стали 2»

Источник: Disney

В начале позапрошлого года состоялся анонс сериала «Живая сталь» для стримингового сервиса Disney+. И с тех пор занятого съёмками «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви — постановщика фильма-оригинала — расспросами особо не доставали. Но портал Collider на днях исправил эту несправедливость, чтобы вытащить из режиссёра кое-какой эксклюзив. И касается апдейт не только заявленного сериала.

Побеседовавший с редактором портала Стивом Вайнтраубом Шон Леви вынужден был ответить на пару вопрсоов по франчайзу. Во-первых, выяснилось, что у сериала уже есть сценаристы, но имён из режиссёра вытащить не удалось.

Ну а во-вторых, фанатская мечта о «Живой стали 2» не так уж и несбыточна, хотя бы потому что первый фильм до сих пор очень дорог всем, кто над ним работал.

Буквально сегодня за кулисами CinemaCon виделся с Энтони Маки. А с Хью Джекманом и вовсе несколько последних лет не расставался. Фильм до сих пор в наших сердцах, и я никогда не скажу «никогда» планам на сиквел.

В целом Шон Леви не исключает успешного сосуществования сериала (чем бы в итоге он фильмам ни приходился) и полнометражного продолжения. Просто сейчас ничего существенного говорить не имеет возможности.

Теги
Живая стальЖивая сталь
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1«Дэдпул и Росомаха»: матерящийся Логан и свежий промо-арт 9Дэдпул и Росомаха готовы к бою на новом промо-арте триквела (фото) 7Хью Джекман в каноничном шлеме Росомахи на свежем промо «Дэдпула и Росомахи» (фото)

Тоже интересно

0Неделя аниме на КГ — главные новости 5–11 февраля 30Режиссёр «Тайлера Рейка» снимет женскую версию боевика «Рейд» 17«Идущие на смерть» Роланда Эммериха показали свой тизер 2У Райана Рейнольдса есть полезный воображаемый друг (видео) 0Неделя кино на КГ — главные новости 4–10 марта

Далее на КГ

0
Новые сериалы недели: почти «Настоящий детектив» с Лили Гладстоун
 2
ЕВА-576: Приключения Шерлока Барса и Доктора Водкинса
 1
Человек-паук превратится в Зелёного гоблина
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 апреля
 0
Топ-30 лучших мужских кей-поп групп за апрель 2024 года
 0
Топ-30 лучших женских кей-поп групп за апрель 2024 года
 0
Он вернулся: Dynamite переиздаст лучшие комиксы про Терминатора
 1
Режиссёры «Я иду искать» снимут комедию про роботов с Энди Сэмбергом в главной роли
 14
Дэйзи Ридли ныряет в омут с головой в трейлере драмы «Девушка и море»
 20
Американские зрители коллективно пошли смотреть экшен-триллер «Падение империи»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Приматы охотятся на людей в свежем трейлере «Планеты обезьян: Нового царства»
 
Новая «Рыжая Соня» официально выйдет в российский прокат
 
Всё шло к этому! Финал 10-летней истории в финальном трейлере эпика «Годзилла и Конг: Новая империя
 
Игры Культисты на страницах: анонс комикса по миру популярной игры Cult of the Lamb
 
Сериалы Новое затмение: «Героев» снова могут возродить
 
Netflix избавляется от руководителя, который спродюсировал все блокбастеры стриминга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 615: Запрет Гая Ричи, анонс «Матрицы 5», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Хитмен. Последнее дело»
 
0Ноль кадров в секунду – 521: Пенис-терминатор
 
 
2ЕВА – 576: Приключения Шерлока Барса и Доктора Водкинса
 
0Телеовощи – 543: Мебель с сюрпризом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
2Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА – 575: Путешествие Кино по наркотикам
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru