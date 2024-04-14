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СЕРИАЛЫ
1 421

Новые сериалы недели: почти «Настоящий детектив» с Лили Гладстоун

Источник: Hulu

В отсутствие какой-либо конкуренции со стороны новинок стриминговый сервис Hulu выпустит свой детективный мини-сериал «Под мостом». Нет, речь не о бездомных троллях. Звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун и её напарница Райли Кио будут расследовать дело об исчезнувшей школьнице.

Среда, 17 апреля

 
Премьера+
Hulu
Под мостом Under the Bridge

триллер, драма, детектив

В ролях Райли Кио, Лили Гладстоун, Арчи Панджаби, Мэтт Крэйвен, Ануп Десаи, Майкл Бьюи

14-летняя Рина Вирк так и не вернулась домой после вечеринки у друзей. Её исчезнование берутся расследовать полицейский детектив Кэм Бентланд и писательница Ребекка Годфри, а главными подозреваемыми становятся несколько подростков.

Мрачная детективная история, где следствие ведут незаурядные и сильные духом женщины.

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