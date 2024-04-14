Новые сериалы недели: почти «Настоящий детектив» с Лили Гладстоун

В отсутствие какой-либо конкуренции со стороны новинок стриминговый сервис Hulu выпустит свой детективный мини-сериал «Под мостом». Нет, речь не о бездомных троллях. Звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун и её напарница Райли Кио будут расследовать дело об исчезнувшей школьнице.
Среда, 17 апреля
триллер, драма, детектив
В ролях Райли Кио, Лили Гладстоун, Арчи Панджаби, Мэтт Крэйвен, Ануп Десаи, Майкл Бьюи
14-летняя Рина Вирк так и не вернулась домой после вечеринки у друзей. Её исчезнование берутся расследовать полицейский детектив Кэм Бентланд и писательница Ребекка Годфри, а главными подозреваемыми становятся несколько подростков.
Мрачная детективная история, где следствие ведут незаурядные и сильные духом женщины.
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