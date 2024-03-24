Новые сериалы недели: лихач Джанкарло Эспозито мстит за семью

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Paramount+

Это история о графе Александре Ростове живущем в послереволюционной России. В 1922 году он попадает под трибунал за давно написанное стихотворение, однако до расстрела дело не доходит — вместо этого графа «ссылают» в отель «Метрополь», который он не вправе покидать ни под каким предлогом. Ни дня в жизни не работавший, отныне граф Ростов вынужден научиться выживать в новой реальности, из окон своей необычной тюрьмы наблюдая за поворотными событиями в истории родины.

Смахивающая на балаган экранизация «исторического» романа Амора Тоулза с Юэном Макгрегором в роли опального графа Ростова.