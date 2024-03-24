Новые сериалы недели: лихач Джанкарло Эспозито мстит за семью

Среди новинок засветились разножанровые проекты. Стриминговый сервис Netflix покажет семейное фэнтези «Ронья, дочь разбойника». На цифровой платформе Hulu покажут военную драму «Нам повезло». Потоковый сервис презентует драму «Джентльмен в Москве», а канал AMC — криминальный триллер «Пэриш».
Четверг, 28 марта
фэнтези, драма, приключенческий, семейный
В ролях Керстин Линден, Кристофер Вагелин, Криста Косонен, Йохан Ульвесон, Сверрир Гуднасон, Ким Колд
Приключения юной героини Роньи — дочери разбойнкиа, живущей вместе с остальной шайкой лихих грабителей в затерянном посреди леса замке. Гуляя по окрестностям крепости, Ронья знакомится с их опасными тайнами и магическими обитателями.
Экранизация одноимённой книги Астрид Линдгрен. Проклятие Netflix основного каста вроде бы не коснулось.
драма, исторический, военный
В ролях Джои Кинг, Логан Лерман, Сэм Вулф, Марин Хинкль, Марина Бай, Идо Сэмюэл
История одной еврейской семьи, члены которой стремятся выжить во времена Второй мировой войны и воссоединиться после её завершения.
Очередная военная драма о страданиях еврейского народа.
драма
В ролях Джефф Дэниелс, Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес, Алекс Нюстадтер
Создатель Дэн Футтерман
Экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса — главы полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис любит, обвиняют в убийстве, главный герой должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.
Пятница, 29 марта
драма
В ролях Кеннет Брана, Мэри Элизабет Уинстэд, Джонни Харрис, Ли Харви
Это история о графе Александре Ростове живущем в послереволюционной России. В 1922 году он попадает под трибунал за давно написанное стихотворение, однако до расстрела дело не доходит — вместо этого графа «ссылают» в отель «Метрополь», который он не вправе покидать ни под каким предлогом. Ни дня в жизни не работавший, отныне граф Ростов вынужден научиться выживать в новой реальности, из окон своей необычной тюрьмы наблюдая за поворотными событиями в истории родины.
Смахивающая на балаган экранизация «исторического» романа Амора Тоулза с Юэном Макгрегором в роли опального графа Ростова.
Воскресенье, 31 марта
драма, триллер
В ролях Джанкарло Эспозито, Брэдли Уитфорд, Пола Малькомсон, Аманда Брюгель, Скит Ульрих
Гpэй Пэpиш давно оставил позади пpecтyпную жизнь. Теперь oн пpимepный ceмьянин и дoбpoпopядoчный гpaждaнин. Oднaкo жecтoкoe yбийcтвo cынa зacтaвляeт главного героя пepecмoтpeть cвoё решение. Пoнимaя, чтo зaкoнныe мeтoды бecпoлeзны, Пэриш вынужден вспомнить былыe нaвыки и гoтoв линчевать виновных.
Джанкарло Эспозито в кои-то веки играет «положительную» роль. Протагонист — человек с криминальным прошлым, но отошёл от дел. Правда, эти самые дела всё равно его настигают. Наклёвывается драматическая история о семье и отмщении.
драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лесли-Энн Брандт, Полианн Макинтош, Терри О'Куин, Мэттью Джефферс
Создатель Скотт Гимпл, Данай Гурира
Спин-офф «Ходячих» о Рике и Мишон завершит свой первый сезон шестым эпизодом The Last Time. Кабельный канал AMC пока не делал никаких заявлений, но шансы на продление у проекта достаточно велики.
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