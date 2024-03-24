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838

Новые сериалы недели: лихач Джанкарло Эспозито мстит за семью

Источник: AMC

Среди новинок засветились разножанровые проекты. Стриминговый сервис Netflix покажет семейное фэнтези «Ронья, дочь разбойника». На цифровой платформе Hulu покажут военную драму «Нам повезло». Потоковый сервис презентует драму «Джентльмен в Москве», а канал AMC — криминальный триллер «Пэриш».

Четверг, 28 марта

 
Премьера+
Netflix
Ронья, дочь разбойника Ronja Rövardotter

фэнтези, драма, приключенческий, семейный

В ролях Керстин Линден, Кристофер Вагелин, Криста Косонен, Йохан Ульвесон, Сверрир Гуднасон, Ким Колд

Приключения юной героини Роньи — дочери разбойнкиа, живущей вместе с остальной шайкой лихих грабителей в затерянном посреди леса замке. Гуляя по окрестностям крепости, Ронья знакомится с их опасными тайнами и магическими обитателями.

Экранизация одноимённой книги Астрид Линдгрен. Проклятие Netflix основного каста вроде бы не коснулось.

Видео

 
Премьера+
Hulu
Нам повезло We Were the Lucky Ones

драма, исторический, военный

В ролях Джои Кинг, Логан Лерман, Сэм Вулф, Марин Хинкль, Марина Бай, Идо Сэмюэл

История одной еврейской семьи, члены которой стремятся выжить во времена Второй мировой войны и воссоединиться после её завершения.

Очередная военная драма о страданиях еврейского народа.

Видео

 
Сезон2
Showtime
Американская ржавчина American Rust

драма

В ролях Джефф Дэниелс, Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес, Алекс Нюстадтер

Создатель Дэн Футтерман

Экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса — главы полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис любит, обвиняют в убийстве, главный герой должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.

Видео

Пятница, 29 марта

 
Премьера+
Paramount+
Джентльмен в Москве A Gentleman in Moscow

драма

В ролях Кеннет Брана, Мэри Элизабет Уинстэд, Джонни Харрис, Ли Харви

Это история о графе Александре Ростове живущем в послереволюционной России. В 1922 году он попадает под трибунал за давно написанное стихотворение, однако до расстрела дело не доходит — вместо этого графа «ссылают» в отель «Метрополь», который он не вправе покидать ни под каким предлогом. Ни дня в жизни не работавший, отныне граф Ростов вынужден научиться выживать в новой реальности, из окон своей необычной тюрьмы наблюдая за поворотными событиями в истории родины.

Смахивающая на балаган экранизация «исторического» романа Амора Тоулза с Юэном Макгрегором в роли опального графа Ростова.

Видео

Воскресенье, 31 марта

 
Премьера+
AMC
Пэриш Parish

драма, триллер

В ролях Джанкарло Эспозито, Брэдли Уитфорд, Пола Малькомсон, Аманда Брюгель, Скит Ульрих

Гpэй Пэpиш давно оставил позади пpecтyпную жизнь. Теперь oн пpимepный ceмьянин и дoбpoпopядoчный гpaждaнин. Oднaкo жecтoкoe yбийcтвo cынa зacтaвляeт главного героя пepecмoтpeть cвoё решение. Пoнимaя, чтo зaкoнныe мeтoды бecпoлeзны, Пэриш вынужден вспомнить былыe нaвыки и гoтoв линчевать виновных.

Джанкарло Эспозито в кои-то веки играет «положительную» роль. Протагонист — человек с криминальным прошлым, но отошёл от дел. Правда, эти самые дела всё равно его настигают. Наклёвывается драматическая история о семье и отмщении.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Ходячие мертвецы: Те, кто выжил The Walking Dead: The Ones Who Live

драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Лесли-Энн Брандт, Полианн Макинтош, Терри О'Куин, Мэттью Джефферс

Создатель Скотт Гимпл, Данай Гурира

Спин-офф «Ходячих» о Рике и Мишон завершит свой первый сезон шестым эпизодом The Last Time. Кабельный канал AMC пока не делал никаких заявлений, но шансы на продление у проекта достаточно велики.

Видео

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