Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 марта

Джедайка Тринити сражается с приспешниками зла в первом трейлере «Звёздных войн: Аколита». Тьма наступает.
Трейлер «Звёздных войн: Аколита» на YouTube утопили в минусах. Зрители, видимо, не оценили прогрессивно-инклюзивных посылов.
Тизер «Пингвина»: матёрый Освальд Кобблпот и мрачный Готэм. Свежий видеоролик напоминает об осенней премьере.
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«Звёздные войны: Аколит» показал свой первый постер. Кровавый световой меч как бы намекает, что всё серьёзно.
Анонсирован полный метр «Король и Шут. Как в старой сказке». Фильм послужит продолжением сериала.
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