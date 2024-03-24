 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Топ-30 лучших женских кей-поп групп на март 2024 года Ошампуренный супершпион Генри Кавилл на новом кадре экшена «Аргайл» Гуль Уолтон Гоггинс и остальные герои постапокалипсиса на первых кадрах сериала Fallout Автор «30 дней ночи» напишет комикс про Рыжую Соню и зомби Участницы Kiss Of Life опубликовали тизеры к дебютному альбому (ФОТО)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
299

Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 марта

Источник: Disney+
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

1Колин «Пингвин» Фаррелл бродит по руинам Готэма (фото)

Тоже интересно

0Неделя игр на КГ — главные новости 18–24 декабря 32Дженна Ортега вызывает Майкла Китона в тизере «Битлджуса 2» 25Кассовый хет-трик — «Холоп 2» заработал уже 3 млрд рублей 31Сериал «Чужой» не рассчитан на один сезон 3Final Fantasy VII Rebirth — 20-минутная презентация с деталями и финальным трейлером

Далее на КГ

0
Продолжение сериала «Звёздное дитя» — ещё одно аниме летнего сезона
 0
Человеку-пауку придётся остановить перерождение Зловещей шестёрки
 0
«Чёрный дворецкий» — очередной ролик четвёртого сезона аниме-сериала про юного лорда и его демонического слугу
 1
«Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» — трейлер третьего сезона исекая
 1
В июле начнётся показ аниме «Эльф не может похудеть» — экранизации манги про эльфийку, подсевшую на фастфуд
 0
«Беглый самурай» — свежий тизер одного из грядущих сериалов от студии CloverWorks
 0
«Выдающиеся звери» — тизер финального сезона аниме по законченной манге Пару Итагаки
 0
«Повелитель демонов 2099» — тизер-трейлер исекая и киберпанка
 0
«Моя геройская академия» — второй трейлер седьмого сезона аниме по манге Koxэя Xopикocи
 14
Зелёная Синтия Эриво, розовая Ариана Гранде и прочая разношёрстная компания на промо-кадрах мюзикла «Злая»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Самурай-кролик Усаги Ёдзимбо получит новый комикс в честь своего 40-летнего юбилея
 
Кино Воланд, Мастер с Маргаритой и остальная свита на постерах «Мастера и Маргариты»
 
Игры КГ играет: Eternal Evil, часть 2
 
Аниме Аниме «Ван-Пис» вернулось с сюжетной аркой «Остров Яичная Голова», получившей свои опенинг и эндинг
 
«Пацаны» показали мощный ролик для Суперкубка
 
Аниме В этом году «Повелитель» вернётся с аниме-фильмом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
 
2Ноль кадров в секунду – 518: Чёрный на три процента
 
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 540: Серийный душнила
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 611: «Дюна 2», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Оскар 2024», математика Зака Снайдера, «Дева и дракон»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 119: Что такое «инди-игры»?
 
 
0Ноль кадров в секунду – 517: Мифические волосатые груди
 
 
6Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 118: Sweet Baby Inc. и прочие источники «повесточки»
 
 
1ЕВА – 572: Школа — пень. Одноклассники — дятлы.
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru