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Анонсирован полный метр «Король и Шут. Как в старой сказке»

Источник: «Кинопоиск»

Сериал «Король и Шут» готовится к возвращению. Ставшая событием и рейтинговым рекордсменом музыкальная сказочная драма от цифровой платформы «Кинопоиск» прирастёт полнометражным продолжением под названием «Король и Шут. Как в старой сказке». Подзаголовком послужило название одного из альбомов группы.

О проекте пока известно не слишком много. Деталей сюжета, например, пока не раскрывают. Зато раскрывают имена ответственных за него творцов. Срежиссирует фильм создатель сериала Рустам Мосафир, он же готовит сценарий, совместно с Александром Бузиным.

Закономерно ожидается возвращение всего основного актёрского состава. Учитывая финальную сцену последнего эпизода «Короля и Шута», зарождается подозрение, что уже известные нам герои могут окунуться в жизнь персонажей, которых отыгрывали в сказочной сюжетной линии сериала.

Теги
Король и Шут. Как в старой сказкеКороль и Шут
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