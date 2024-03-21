Анонсирован полный метр «Король и Шут. Как в старой сказке»

Сериал «Король и Шут» готовится к возвращению. Ставшая событием и рейтинговым рекордсменом музыкальная сказочная драма от цифровой платформы «Кинопоиск» прирастёт полнометражным продолжением под названием «Король и Шут. Как в старой сказке». Подзаголовком послужило название одного из альбомов группы.

О проекте пока известно не слишком много. Деталей сюжета, например, пока не раскрывают. Зато раскрывают имена ответственных за него творцов. Срежиссирует фильм создатель сериала Рустам Мосафир, он же готовит сценарий, совместно с Александром Бузиным.

Закономерно ожидается возвращение всего основного актёрского состава. Учитывая финальную сцену последнего эпизода «Короля и Шута», зарождается подозрение, что уже известные нам герои могут окунуться в жизнь персонажей, которых отыгрывали в сказочной сюжетной линии сериала.