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Мистика «Шаман» от режиссёра «Короля и Шута» показала свои свежие кадры

Постановщик многосерийного хита этого года «Король и Шут» Рустам Мосафир продолжает трудиться над своим новым проектом — восьмисерийной мистической драмой «Шаман». В сети появились свежие кадры из сериала, съёмки которого стартовали ещё в 2019 году и проходили в Казахстане. Сейчас проект находится в постпродакшене.

События мрачной драмы разворачиваются в выдуманном, населённом демонами мире на границе России и Азии. По словам Мосафира, сериал по духу близок к японскому и корейскому кино.

В интервью порталу DTF режиссёр так описал своё творение:

«Шаман» — мрачное в хорошем смысле произведение на стыке жанров хоррора, мистического триллера, нуара, драмы и страшной сказки в духе фильмов Дель Торо «Лабиринт Фавна» или «Хребет дьявола». При этом он про любовь, про отцов и детей, про природу выбора человека.

Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман» Кадры из сериала «Шаман»
Теги
ГалереяШаман
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Источник фотографий: Depositphotos

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