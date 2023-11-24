Мистика «Шаман» от режиссёра «Короля и Шута» показала свои свежие кадры

Постановщик многосерийного хита этого года «Король и Шут» Рустам Мосафир продолжает трудиться над своим новым проектом — восьмисерийной мистической драмой «Шаман». В сети появились свежие кадры из сериала, съёмки которого стартовали ещё в 2019 году и проходили в Казахстане. Сейчас проект находится в постпродакшене.
События мрачной драмы разворачиваются в выдуманном, населённом демонами мире на границе России и Азии. По словам Мосафира, сериал по духу близок к японскому и корейскому кино.
В интервью порталу DTF режиссёр так описал своё творение:
«Шаман» — мрачное в хорошем смысле произведение на стыке жанров хоррора, мистического триллера, нуара, драмы и страшной сказки в духе фильмов Дель Торо «Лабиринт Фавна» или «Хребет дьявола». При этом он про любовь, про отцов и детей, про природу выбора человека.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: