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Омни-мен и его «Неуязвимый» сын на свежем постере второго сезона

Супергероический сюжет «Неуязвимого» наконец-то довёл зрителей до важной событийной точки во втором сезоне. И в этой точке состоялась очень важная встреча — в третьем эпизоде This Missive, This Machination! Марк Грэйсон (Стивен Ян) снова встретился со своим отцом Омни-меном (Дж. К. Симмонс), который успел прочно обосноваться на другой планете.

А сегодня вместе с выходом на стриминговом сервисе Amazon четвёртого эпизода It's Been a While вышел постер к нему — с отцом и сыном. К слову, это финальный эпизод первой половины сезона. Вторая половина стартует после перерыва в начале 2024-го.

Постеры сериала «Неуязвимый»
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Источник фотографий: Depositphotos

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