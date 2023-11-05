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Роберт Киркман рассказывает об экранизации «Неуязвимого» (видео)

На стриминговом сервисе Amazon стартовал долгожданный второй сезон «взрослого» анимационного боевика «Неуязвимый». Автор комикса-первоисточника Роберт Киркман, работающий и над его экранной адаптацией, делится со зрителями тонкостями и особенностями рабочего процесса по переносу супергероического сюжета на экран.

Говорит, их творческая команда прилагала усилия, чтобы улучшить и без того рабочий в плане экшена и эмоций материал. Нет предела совершенству. Вдобавок экранный формат помогает не только показать известные сцены в динамике, но и дополнить их и расширить.

А ещё создатель надеется, что у сериала долгая жизнь. Ну, парочка сезонов в запасе у «Неуязвимого» точно есть.

Теги
ВидеоНеуязвимый
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Источник фотографий: Depositphotos

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