Новые сериалы: военная драма Шона Леви и другие новинки

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Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что Москва радикально изменилась, их стиль жизни устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек… Но хуже всего то, что их близкие стали сильно старше. Теперь четвёрка друзей должна найти себя в новом, непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.