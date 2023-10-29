Новые сериалы: военная драма Шона Леви и другие новинки

Стриминговый сервис Netflix презентует военную драму «Весь невидимый нам свет» по одноимённому роману лауреата Пулитцеровской премии. Отечественный онлайн-кинотеатр more.tv покажет криминально-фантастическую комедию «Отмороженные». На Amazon меж тем со вторым сезоном возвращается зрительский любимчик «Неуязвимый».
Четверг, 2 ноября
драма, военный, исторический
В ролях Луис Хофман, Ларс Айдингер, Луна Ведлер, Ария Миа Лоберти, Элен Кардона, Томм Восс
Aдaптaция oднoимённoгo poмaнa aмepикaнcкoгo пиcaтeля Энтoни Дoppa paccкaзывaeт o бeгyщeй из oккyпиpoвaннoгo Пapижa юнoй cлeпoй фpaнцyжeнкe и нeмeцкoм юнoшe, кoтopoмy нaциcтcким peжимoм пopyчeнo выcлeдить бeглянкy.
комедия
В ролях Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплёв, Иван Агапов, Эмилия Спивак
Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что Москва радикально изменилась, их стиль жизни устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек… Но хуже всего то, что их близкие стали сильно старше. Теперь четвёрка друзей должна найти себя в новом, непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.
Пятница, 3 ноября
мультфильм, семейный, фантастика
В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс
Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер
Анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена. Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.
фантастика
В ролях Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo
Создатель Эван Голдберг, Эрик Крипке, Крэйг Розенберг
Первый сезон спин-оффа «Пацанов» завершится восьмым эпизодом Guardians of Godolkin. Стриминговый сервис Amazon продлил сериал на второй сезон.
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