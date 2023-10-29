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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 октября

Источник: Global Influencers
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
3ЕВА – 552: Эффект Бенто
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
 
12ЕВА – 551: (Не) смогли дропнуть
 
0Телеовощи – 518: Разный кримпай
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
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Источник фотографий: Depositphotos

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