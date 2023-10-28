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Сериал «Чужой» не только о выживании — Ной Хоули рассказал о подходе к сюжету

Источник: 20th Century

В рамках информационной панели кинофестиваля в Остине шоураннер будущего сериала по культовой вселенной «Чужой» охотно рассказал аудитории о своём подходе к материалу, напомнив, как важно учитывать принципиальную разницу полнометражного и многосерийного форматов — хронометраж.

Ной Хоули, подаривший зрителям антологию «Фарго» и оригинальную супергероику «Легион», рассказывает:

Слушайте, двухчасовой фильм может прекрасно обойтись исключительно темой выживания персонажей. Но когда снимаешь сериал, одним выживанием не обойдёшься. Даже если у тебя в проекте 60% материала — это лучший экшен-хоррор на телевидении, остаются ещё 40%, отвечающие на вопрос, о чём твой сериал.

Своё решение рассказывать историю в земных декорациях Хоули объяснил желанием ответить на сакраментальный вопрос, достойно ли человечество спасения:

Мы выясняем, на каком уровне находятся земные технологии и в каком мире живут герои сюжета. Ну и научная фантастика привыкла задаваться вопросом, достойно ли человечество выжить. Этот вопрос кажется мне достаточно интересным, чтобы продолжать его исследование.

Съёмки сериала было начались, но вслед за сценаристами забастовали актёры, поэтому многосерийный «Чужой» пока на вынужденной паузе. Но как только все вопросы между студийными продюсерами и актёрами уладят, творческая команда вернётся на съёмочную площадку.

Теги
Чужой
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Источник фотографий: Depositphotos

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