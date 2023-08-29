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Съёмки сериала «Чужой» поставлены на паузу

Источник: 20th Century Fox

Чуть больше месяца назад в Таиланде стартовали съёмки сериала «Чужой». Месторасположение съёмочной площадки и то, что сценарий был успешно закончен до начала забастовки сценаристов, позволили постановщику Ною Хоули и кабельному каналу FX выкрутиться из сложной ситуации. Их не остановил даже тот факт, что американская актриса Сидни Чендлер, исполнительница главной роли в проекте, не могла принять участие из-за стачки. Не останавливал до сих пор: согласно информации портала Deadline, съёмки сериала «Чужой» поставлены на паузу.

Британские актёры, не связанные узами задокументированной солидарности с американскими коллегами, отсняв материал, отправились домой. При этом на площадке остались трудиться члены съёмочной бригады, а декорации никто не спешит разбирать — они понадобятся для возобновления процесса после окончания стачки. Официальные причины не называются, но источники сообщают, что заранее запланированный перерыв вызван забастовкой SAG-AFTRA, профсоюзом голливудских актёров, поддерживающих сценаристов.

Впрочем, производственные сложности не мешают актёрскому составу обрастать пополнением. По информации тех же источников, к работе на шоу присоединился Кит Янг, актёр, известный по сериалу Netflix «Тень и кость» и полнометражному фэнтези «Школа добра и зла». Ему достался персонаж по имени Тутлс. Но какова его роль в повествовании и когда съёмки возобновятся, на которые пока что нет ответов.

Теги
ЧужойТень и костьЗабастовка сценаристовСъемки
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Источник фотографий: Depositphotos

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