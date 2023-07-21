Сериал «Чужой» раскрыл свой основной актёрский состав

Невзирая на голливудские забастовки, в Тайланде 19 июля стартовали съёмки многосерийного «Чужого» с теми участниками актёрского состава, которые не числятся в американских отраслевых профсоюзах. И портал Deadline сообщил, кто именно состоит в касте сериала для кабельного канала FX.

Итак, помимо официально заявленной Сидни Чендлер в главной женской роли, в проекте Ноя Хоули («Фарго») задействован Алекс Лоутер («Конец ***го мира»), которому досталась главная мужская роль, и числящийся в основном касте Сэмюэл Бленкин («Чёрное зеркало»). Также в сериале снимаются Эсси Дэвис и Адарш Гурав. События многосерийного приквела paзвopaчивaютcя нa Зeмлe в кoнцe XXI вeкa, в числе прочих продюсирует зачинатель франчайза Ридли Скотт.

Официальным синопсисом проект пока не обзавёлся, как и датой выхода. До неё в любом случае ещё очень далеко. Инсайдеры сообщают, что пока в съёмках участвует только британский актёр Лоутер, а вот состоящая в SAG-AFTRA Чендлер к работе приступить не может, потому что волей-неволей проявляет солидарность с бастующими.