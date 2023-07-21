Крылатые приятели на свежих кадрах второго сезона «Благих знамений»

Внеземные приятели продолжают наслаждаться жизнью среди простых смертных, но проблемы ада и рая снова настигнут их. В преддверии старта второго сезона «Благих знамений» портал Entertainment Weekly поделился парой свежих кадров из продолжения — с главной крылатой парочкой в исполнении демонического Дэвида Теннанта и ангельского Майкла Шина.

Новые эпизоды юмористического фэнтези по книге Терри Пратчетта и Нила Геймана, где к Азирафелю и Кроули присоединится архангел Гавриил с отшибленной памятью, начнут выходить на цифровой платформе Amazon 28 июля.