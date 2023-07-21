Съёмки второго сезона «Андора» приостановят из-за забастовки актёров

Завершилась первая неделя забастовки гильдии актёров SAG-AFTRA и она уже принесла свои плоды. Конечно, не те, коих жаждали бастующие. Всего лишь несколько проектов приостановили своё производство. И дело не везде даже в съёмках: по слухам, премьеру отснятой «Дюны. Части 2» перенесут на 2024 год, чтобы исполнители главных ролей смогли поучаствовать в промо-кампании. А теперь стало известно, что снимающийся в Великобритании второй сезон «Андора» тоже возьмёт паузу.

Как известно, на британской земле свои правила, чем успешно пользуются создатели «Ведьмака» и «Дома Дракона». Но в случае с политическим триллером во вселенной «Звёздных войн» такой финт не прокатил, что особенно печально, учитывая, что до завершения работы в нормальном режиме оставалось несколько недель. Тем не менее Disney продолжит съёмки с тем актёрским составом, который не состоит в SAG-AFTRA и, согласно контрактам, не имеет права проявлять солидарность с заокеанскими коллегами. Но полностью закончить финальный второй сезон похождений Кассиана Андора таким образом не получится.

«Андор» является приквелом фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», который, в свою очередь, рассказывает о событиях, предшествующих первой картине франчайза. Главные роли в сериале исполняют Диего Луна, Женевьев О’Райли, Стеллан Скарсгард, Энди Серкис, Форест Уитакер и другие. Всего планировалось два сезона — финал второго должен подвести историю к началу «Изгоя».