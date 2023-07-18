Стала известна дата съёмок четвёртого сезона «Ведьмака»

Пока Голливуд лихорадит от забастовки сценаристов и актёров, по эту сторону Атлантики британцы продолжают выполнять свою работу. На просторах туманного Альбиона согласно расписанию идут съёмки второго сезона «Дома Дракона». А скоро полку фэнтези прибудет: хитроумные создатели «Ведьмака» планируют 4 сентября начать в Лондоне съёмки четвёртого сезона — с Лиамом Хемсвортом взамен ушедшего Генри Кавилла.

Информация об этом появилась на сайте организации Film & Television Industry Alliance. Немногочисленные поклонники сериала, если они ещё остались, могут в кои-то веки поблагодарить шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич — не исключено, что такое нестандартное решение ей удалось найти благодаря тонкому умению извратить ожидания широких народных масс и выдать по итогу дурнопахнущие массы. Талант, не иначе.

Третий сезон «Ведьмака» — последний, где титульного персонажа играет Кавилл, — разделён на две части. Первые пять эпизодов вышли 29 июня, а оставшиеся три публика увидит 27 июля. Поможет ли финал сезона прекратить отток зрителей, покажет время.