Зрительская аудитория третьего сезона «Ведьмака» уменьшается от эпизода к эпизоду

Не так давно на Netflix стала доступна первая часть третьего сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» от несравненной фантазёрки Лорен Шмидт Хиссрич. Мнения простых зрителей и высоколобых критиков (сиречь тонких ценителей этих ваших инклюзивностей) знатно разошлись в оценке данного опуса, что, впрочем, не мешает творческой команде строить далекоидущие планы на четвёртый сезон. Даже благоразумное бегство исполнителя титульной роли Генри Кавилла не останавливает адаптационные маховики — Геральту давно нашли замену.

Но, может быть, вакханалию по попранию первоисточника остановит падение зрительского интереса? О последнем рапортует аналитическая компания Samba TV. Согласно её данным, первый из пяти эпизодов третьего сезона посмотрели 1,1 млн домохозяйств США. Несмотря на то, что это внушительные показатели, благодаря которыми сериал попал в топ-10 новинок, они на 15% ниже показателей второго сезона — его посмотрели 1,3 млн домохозяйств.

Дальше — больше. Второй эпизод, если верить Samba TV, посмотрели всего 893 тыс. семей. На третьем показатель упал до 750 тыс. И падение продолжается: четвёртый эпизод оценили 602 тыс., а пятый — 505 тыс. семей. Разумеется, речь идёт исключительно о США. С такими цифрами страшно представить, сколько зрителей вернётся к финальным трём эпизодам, которые выйдут 27 июля.

При этом нужно понимать, что Samba TV не учитывает просмотры на мобильных устройствах вроде планшетов и смартфонов — только телевизоры. Но даже при таком подходе к подсчётам ежегодное падение налицо — каждый эпизод второго сезона собирал у экранов более 1 млн семей.