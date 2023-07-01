Третий сезон «Ведьмака» критики и зрители оценили по-разному

Если использовать в качестве лакмусовой бумажки мнения пользователей популярного сетевого агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, то получим картину, которую частенько видят посетители этого сайта. Третий сезон «Ведьмака» стартовал, и критики со зрителями привычно разделились на два лагеря.

Критикам переполненное обольстительными чародейками и свято чтущее канон продолжение фэнтези, сяду по оценкам, очень понравилось — 81% одобрения на основе всего-то 27 рецензий. Правда, если заглянуть в тексты отзывов, восторгов вы там не обнаружите. Третий сезон хвалят с многочисленными оговорками.

Ну а зрительские оценки говорят сами за себя — 49% на основе ста с лишним отзывов. Ругают сериал известно за что. Сюжет скучный, предсказуемый, примитивный, напичканный клише, плоский, не запоминающийся и мчится прочь от оригинала на всех парах. О «блестящем» кастинге не упомянул только ленивый. Хвалят, пожалуй, лишь исполнителя главной роли — за самоотдачу.