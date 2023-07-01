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Демон Кроули заскучал в свежем отрывке второго сезона «Благих знамений»

Вслед за отрывком с Азирафелем и Гавриилом стриминговый сервис Amazon выкатил видео с Кроули. В свежем отрывке из второго сезона демон скучает, но это наверняка ненадолго. Во втором сезоне юмористического фэнтези «Благие знамения» крылатым главным героям наверняка будет чем заняться.

Новая миссия ангела в исполнении Майкла Шина и демона в исполнении Дэвида Теннанта заключается как минимум в том, чтобы разобраться, что стряслось с архангелом Гавриилом (Джон Хэм), оказавшемся на Земле с амнезией.

Разбираться начнут 28 июля.

И новый постер:

Постеры сериала «Благие знамения»
Теги
ВидеоБлагие знамения
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Источник фотографий: Depositphotos

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