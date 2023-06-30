«Переполненная комната» научила Тома Холланда стойкости

В интервью Unilad Том Холланд рассказал, как непросто ему даётся продвижение сериала «Переполненная комната».

Продвигать «Переполненную комнату» всё равно что быть болельщиком «Тоттенхэма». Это научило меня стойкости.

На всякий случай актёр пояснил.

«Тоттенхэм» никогда ничего не выигрывал, и поддерживать их невероятно сложно.

Сейчас Том Холланд воспринимает «Переполненную комнату» как испытание на прочность. Так он воспринял и непосредственно съёмки в этом сериале.

Не секрет, что мой проект получил ужасные отзывы, но я всё ещё продвигаю его. Я очень стойкий. Это хорошее качество.

Ранее Том Холланд рассказывал, что работа в «Переполненной комнате» была всепоглощающей (после этого сериала актёр берёт перерыв, чтобы восстановить силы), а негативные отзывы на проект стали для него ударом.