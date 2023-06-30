 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сольный режиссёрский дебют Итана Коэна в трейлере фильма «Красотки в бегах» Студия Disney не может прямо ответить, сыграет ли Джонни Депп в следующих «Пиратах Карибского моря» Перезапуск Fable дорос до трейлера на движке Партнерство импринта Skybound и производителя игрушек Hasbro даст «Трансформерам» и «Броску кобры» общую вселенную Месяц — и точка! Стала известна приблизительная дата выхода «Флэша» в цифре
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
438

«Переполненная комната» научила Тома Холланда стойкости

Источник: Apple TV+

В интервью Unilad Том Холланд рассказал, как непросто ему даётся продвижение сериала «Переполненная комната».

Продвигать «Переполненную комнату» всё равно что быть болельщиком «Тоттенхэма». Это научило меня стойкости.

На всякий случай актёр пояснил.

«Тоттенхэм» никогда ничего не выигрывал, и поддерживать их невероятно сложно.

Сейчас Том Холланд воспринимает «Переполненную комнату» как испытание на прочность. Так он воспринял и непосредственно съёмки в этом сериале.

Не секрет, что мой проект получил ужасные отзывы, но я всё ещё продвигаю его. Я очень стойкий. Это хорошее качество.

Ранее Том Холланд рассказывал, что работа в «Переполненной комнате» была всепоглощающей (после этого сериала актёр берёт перерыв, чтобы восстановить силы), а негативные отзывы на проект стали для него ударом.

Теги
Переполненная комната
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

13«Это было ударом» — Том Холланд прочитал негативные отзывы на «Переполненную комнату» 37«Этот проект меня уничтожил» — Том Холланд делает перерыв в актёрской карьере

Тоже интересно

1«Медалистка» — анонс аниме-сериала по спортивной манге, которая будет выходить на русском языке 25Грозная Фаора за кадром «Флэша» (фото) 1«Рагна Багровый» — новый тизер и дата выхода эпик-сёнэна от студии SILVER LINK 4Не хуже Тома Круза: Крис Хемсворт лично сажает вертолёт на крышу поезда (видео) 11«Есть ещё истории о Стиве Роджерсе» — Крис Эванс рассказал, вернётся ли он к роли Капитана Америки

Далее на КГ

8
Джоди Тёрнер-Смит и Грета Ли записались в триквел «Трон: Арес»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 113 (Game Pass Edition)
 0
В 2024 году выйдет второй сезон аниме по комедийной фэнтези-манге «Магия и мускулы»
 6
Космический эпик Зака Снайдера «Мятежная луна» на обложках журнала Empire
 0
Комиксы на русском: обзор «Частного детектива» от XL Media
 20
Стали известны первые старческие сборы «Индианы Джонса и колеса судьбы»
 6
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 0
JYP Entertaiment готовит очередной сюрприз для японских фанатов
 14
Вызов Тома Круза принят! Команда фильма «Барби» тоже поддерживает все главные премьеры лета (фото)
 4
Стриминг Hulu приобрёл концептуальную комедию с Анной Кендрик и Энди Сэмбергом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Life By You может стать порно-игрой, если вы захотите
 
Кино Джеймс Ганн объяснил, почему его жена снимается во всех фильмах DC
 
Кино «Переводчик» Гая Ричи получил оценку критиков на Rotten Tomatoes
 
Группа (G)I-dle выпустила подборку фото для своего нового альбома
 
Blackpink заработала за один вечер $ 10 млн
 
Кино «Были разговоры» — Братья Руссо могли снять «Звёздные войны» вместе с Кевином Файги
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
 
0Ноль кадров в секунду – 479: Summer Game Fest 2023, окончание
 
12ЕВА – 534: Специальная девушка
 
5Телеовощи – 501: Кризис среднего возраста идёт за вами
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 572: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Кто убил BlackBerry», максимальный Николас Кейдж
 
0Ноль кадров в секунду – 478: Summer Game Fest 2023, начало
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru