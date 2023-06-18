«Это было ударом» — Том Холланд прочитал негативные отзывы на «Переполненную комнату»

Тому Холланду работа над сериалом «Переполненная комната» далась очень тяжело. Актёр даже делает перерыв в своей карьере, чтобы восстановиться.

Тем не менее рецензии на проект вышли нелестные, и для Холланда это стало дополнительным потрясением.

Это было ударом. Читал рецензии и думал: «Ого, это негативный обзор». Порой в этом бывает что-то искупительное, но не сейчас. Том Холланд

Впрочем, актёр не теряет надежду на то, что критики оценят сериал по достоинству.