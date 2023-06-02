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СЕРИАЛЫ
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Том Холланд и Аманда Сайфред рассказывают о «Переполненной комнате» (видео)

Исполнители главных ролей Том Холланд и Аманда Сайфред, а также главный сценарист мини-сериала Акива Голдсман пытаются «продать» нам грядущий мини-сериал «Переполненная комната» как тайну-загадку. Но главная тайна центрального персонажа вроде бы и так известна. Ну или нас приятно удивят невероятно закрученным сюжетом.

Премьера психологического триллера состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ 9 июня.

Холланд играет Дэнни Салливана, арестованного по подозрению в причастности к убийствам в Нью-Йорке в 1979-м. Следователь Риа Гудвин инициирует серию интервью с подозреваемым, чтобы докопаться до истины о случившемся. В ходе этих бесед раскроется вся жизнь Салливана с её тайнами, которые грозят перевернут всю его жизнь.

И постер с «фрагментированным» главным героем:

Постеры сериала «Переполненная комната»
Теги
ВидеоПереполненная комната
Комментарии (1)

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