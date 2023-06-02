«Цитадель: Диана» — первый тизер спин-оффа шпионского боевика братьев Руссо

Стриминговый сервис Amazon вовсе не шутил насчёт своей амбициозной идеи расширить вселенную шпионского боевика «Цитадель» до масштабов франчайза. И в доказательство серьёзности своих намерений показал тизер первого спин-оффа под названием «Цитадель: Диана».

Новый сериал покажут в перерыве между первым и вторым сезонами флагмана с Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой на борту. Точной даты выхода у «Дианы» пока нет, но премьеру обещают в следующем году. Главную роль в фантастическом экшене играет Матильда Де Анджелис. Каст, создатели, сюжет, места съёмок — родом из Италии. Франчайз изначально был нацелен на международный размах.