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Второй сезон «Цитадели» снимет Джо Руссо

Источник: Amazon

Мартовская информация подтверждена официально — шпионский экшен «Цитадель» от Amazon получил второй сезон. И все-все эпизоды продолжения берётся снимать половина мощного продюсерского дуэта проекта — Джо Руссо. К своим ролям в новых эпизодах вернутся Приянка Чопра и Ричард Мэдден, а также ассистирующие им Стэнли Туччи и Лесли Мэнвилл.

Фантастический шпионский экшен-триллер рассказывает о чудом выживших элитных агентах Мэйсоне Кейне (Мэдден) и Наде Сингх (Чопра), которые пытаются выжить после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

Шоураннер у сериала прежний — Дэвид Вейл («Охотники», «Вторжение»). Производством занимаются Amazon Studios и AGBO Братьев Руссо. В исполнительных продюсерах — Джош Аппелбаум и Андре Немец, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.

Теги
Цитадель
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