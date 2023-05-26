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Дэрил Диксон бродит по Европе в тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов

На днях кабельный канал AMC напомнил, что впереди у поклонников франчайза «Ходячие мертвецы» не только летняя премьера мини-сериала «Мёртвый город» о приключениях Мэгги и Нигана. Во Франции продолжаются съёмки другого потенциально успешного спин-оффа — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли.

Ради этого в сеть даже выложили короткий производственный тизер проекта, который расскажет об апокалиптических европейских каникулах Дэрила Диксона. Главный герой попытается выжить в новых условиях и заодно разобраться, как он вообще очутился заграницей.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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