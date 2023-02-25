 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Это финал: Барри Аллен и его команда на свежем постере сериала «Флэш» Новая обложка комикса про Чужого от Marvel намекает на самый уникальный гибрид ксеноморфа и человека «Пацаны» не остановятся на четвёртом сезоне Дмитрий Нагиев вцепился в Анну Старшенбаум на постере эротической драмы «Эскортница» «Кровь и сокровища» закрыты на втором сезоне
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
401

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» раскрыл свой синопсис

Источник: AMC

Один из многочисленных спин-оффов «Ходячих мертвецов» — сольный сериал «Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли — успел обзавестись первыми кадрами прежде, чем презентовать свой официальный синопсис. До сих пор мы обходились общим описанием, из которого следовало, что один из главных выживших в оригинальном сериале каким-то образом очутился в Европе.

И если вы надеетесь узнать из недавно появившегося официального синопсиса, как это произошло, то вас ждёт разочарование.

Дэрила прибило к берегам Франции, и он пытается разобраться, как он туда попал и почему. Сериал рассказывает о его путешествии по разрушенной, но не сломленной Франции. Главный герой надеется отыскать дорогу домой, но случающиеся на его пути знакомства сильно усложняют его первоначальные планы.

Уже известно, что в приключениях по Европе компанию герою Ридуса составят француженка Изабель и британец Куинн — персонажи в исполнении Клеманс Поэзи и Адама Нагаитиса.

Теги
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

13Спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» показал свои первые кадры с Норманом Ридусом

Тоже интересно

53Джастин Ройланд, на выход! Соавтор «Рика и Морти» вычеркнут из сериала 7Следователи-сексисты и кошмарный маньяк в трейлере детективного триллера «Фишер» 16Новый «Граф Монте-Кристо» обзавёлся постером и исполнителем главной роли 5Полный назад: издатель D&D отказался от планов по монетизации фанатского контента 4Третий фильм специально под Кристиана Бэйла: ролик о прелестях готического триллера «Всевидящее око»

Далее на КГ

0
Девушки из Twice и их шикарные тизеры к предстоящему камбэку (много фото)
 0
Звезда «Шерлока» призналась, что получила роль по блату
 2
Второй сезон «Ричера» готов — Алан Ричсон объявил о завершении съёмок (видео)
 8
М.О.Д.О.К. и другие важные персонажи на постерах «Человека-муравья 3»
 3
ЕВА-517: ...And it's gone!
 0
«Высокоскоростная этуаль» — сэйю для оригинального аниме про безопасные гонки
 0
«Долой безделье!» — новый трейлер аниме от студии P.A. Works
 0
«Чужестранка» — всё. Съёмки финального сезона завершились (фото)
 5
Ник Офферман появится в финальном сезоне «Академии Амбрелла»
 1
Продолжение аниме-адаптации манги «Атака титанов» Хадзиме Исаямы обзавелось вторым промо-роликом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Marvel представляет самого могущественного Мстителя всех времён
 
Кино Харрисон Форд выдаёт экшен в тизере «Индианы Джонса 5»
 
Кино Опять куклы! Гильермо дель Торо анонсировал новый анимационный проект с Netflix
 
Первый взгляд на новое поколение «Папиных дочек» и раскрывшиеся детали сюжета (фото)
 
Blackpink — артисты года по версии TIME (фото)
 
Кино Роберт Дауни-младший ответил на критику Marvel от Квентина Тарантино
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 556: Трейлер «Тетриса», анонс нового «Хеллбоя», «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 462: Атомносердечный подкаст
 
 
3ЕВА – 517: ...And it's gone!
 
0Ноль кадров в секунду – .отрывок: Впечатления: Atomic Heart
 
 
5Телеовощи – 484: Счастье с презервативом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 555: «Мира», Уитни Хьюстон, возвращение форсажной семьи и старого Бэтмена
 
3Ноль кадров в секунду – 461: Хогвартский дилдак
 
3ЕВА – 516: Диалектика гаремников по Льву
 
2Телеовощи – 483: Доктор Декстер
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru