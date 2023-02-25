«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» раскрыл свой синопсис

Один из многочисленных спин-оффов «Ходячих мертвецов» — сольный сериал «Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли — успел обзавестись первыми кадрами прежде, чем презентовать свой официальный синопсис. До сих пор мы обходились общим описанием, из которого следовало, что один из главных выживших в оригинальном сериале каким-то образом очутился в Европе.

И если вы надеетесь узнать из недавно появившегося официального синопсиса, как это произошло, то вас ждёт разочарование.

Дэрила прибило к берегам Франции, и он пытается разобраться, как он туда попал и почему. Сериал рассказывает о его путешествии по разрушенной, но не сломленной Франции. Главный герой надеется отыскать дорогу домой, но случающиеся на его пути знакомства сильно усложняют его первоначальные планы.

Уже известно, что в приключениях по Европе компанию герою Ридуса составят француженка Изабель и британец Куинн — персонажи в исполнении Клеманс Поэзи и Адама Нагаитиса.