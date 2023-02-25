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Звезда «Шерлока» призналась, что получила роль по блату

Источник: BBC

Ни для кого не секрет, что исполнители главных ролей в сериале «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман не слишком ладили. Зато со своей экранной супругой у сыгравшего Ватсона Фримана проблем не было, благо роль досталась его настоящей (на тот момент) супруге Аманде Аббингтон.

Кто-то скажет: «Блат!», и будет прав. Партия Мэри Ватсон досталась Аббингтон исключительно благодаря её интимной жизни, о чём рассказала сама актриса:

Поскольку я в то время была с Мартином, было много обвинений в кумовстве. И это была правда. Марк Гэтисс и Стивен Моффат говорили, что пытались выяснить, кто лучше всего подойдёт на роль Мэри, и решили, что это должен быть человек, который с ним встречается. Это имело смысл, и мы работали вместе над многими вещами.

Что до Камбербэтча с Фриманом, они оба сейчас обитают в киновселенной Marvel и возвращаться к «Шерлоку» желанием не горят. А вот Моффат готов снимать хоть завтра и всех остальных уговорить вернуться тоже.

Теги
Шерлок
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