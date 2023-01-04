Стивен Моффат просит Камбербэтча и Фримана вернуться в продолжение «Шерлока»

Добрая традиция допрашивать Стивена Моффата о потенциальном продолжении «Шерлока» сохраняется, и неслучайно — нынешние работы сценариста не в особом фаворе у зрителей, пусть второй сезон его условно детективной истории «Инсайдер» и возможен. Но среди посмотревших только ленивые не отметили явные параллели с историей о знаменитом сыщике.
Моффат — тоже по традиции — заверяет, что готов «хоть завтра» усесться за сценарий, если бы исполнители главных ролей вдруг по волшебству освободились от всех своих нынешних обязательств, но всё по-прежнему зависит от сверхзанятых Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.
Они сейчас заняты в куда более крупных и крутых проектах, но, Мартин и Бенедикт, пожалуйста, возвращайтесь.
Шоураннер, конечно, всё понимает: пока у Шерлока и Ватсона есть постановки поприбыльнее и погромче, они будут заниматься ими, а он на их свободу ни в коем случае не покушается. Но кто знает, что день грядущий нам готовит.
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