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Дэвид Теннант очень напуган в трейлере детектива «Инсайдер» от создателей «Шерлока»

Вышел первый трейлер грядущего мини-сериала «Инсайдер» с Дэвидом Теннантом и Стэнли Туччи. Режиссёр и сценарист проекта Пол Макгиган и Стивен Моффат вместе работали над «Шерлоком». На этот раз их детективная история расскажет о том, что любой — убийца, просто надо встретить нужного человека.

Премьера «Инсайдера» состоится 26 сентября.

По скупому на подробности синопсису, заключённый, которого приговорили к смертной казни (Туччи), и женщина (Долли Уэллс), запертая в подвале дома священника (Теннант), пересекаются самым неочевидным образом. История расскажет, почему хорошие люди совершают плохие поступки и, вероятно, продемонстрирует, что раскрыть преступление проще, чем совершить его.

Если к деталям сюжета есть вопросы, то к источникам вдохновения — нет. В недавнем интервью Стивен Моффат рассказал, что ночами пытается понять, что могло бы толкнуть такого, как он, на убийство? В итоге сценарист сделал вывод, что у него не хватило бы смелости. Зато у его персонажей решительности хватит на двоих.

Теги
ВидеоИнсайдер
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Источник фотографий: Depositphotos

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