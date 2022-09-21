Кристина Асмус и Павел Деревянко на первых кадрах сериала «Сансара»

Анонсирован старт съёмок восьмисерийной фантастической драмы «Сансара» с Кристиной Асмус и Павлом Деревянко в главных ролях. Премьера сериала состоится на цифровой платформе Okko в следующем году. Точную дату премьеры, само собой, пока не объявляли.

Зато уже имеются первые снимки со съёмочной площадки многосерийного проекта, который режиссирует Сеогей Коротаев («Мосгаз») по сценарию Саввы Минаева.

Деревянко играет 35-летнего Андрея, непонятным образом очутившегося в контрамоции — он живёт в обратном времени, когда каждый новый день начинается для него с утра дня предыдущего. Главный герой пытается исправить ситуацию, но пока не понимает, каким образом это сделать, когда все вокруг живут завтрашним днём, а он — вчерашним.

В сериале также снимаются Ольга Сутулова, Павел Чинарёв, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Илья Борисов, Светлана Немоляева, Иван Ефремов и другие.