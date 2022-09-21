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Кристина Асмус и Павел Деревянко на первых кадрах сериала «Сансара»

Анонсирован старт съёмок восьмисерийной фантастической драмы «Сансара» с Кристиной Асмус и Павлом Деревянко в главных ролях. Премьера сериала состоится на цифровой платформе Okko в следующем году. Точную дату премьеры, само собой, пока не объявляли.

Зато уже имеются первые снимки со съёмочной площадки многосерийного проекта, который режиссирует Сеогей Коротаев («Мосгаз») по сценарию Саввы Минаева.

Промо-арт сериала «Сансара» Промо-арт сериала «Сансара» Промо-арт сериала «Сансара» Промо-арт сериала «Сансара» Промо-арт сериала «Сансара» Промо-арт сериала «Сансара»

Деревянко играет 35-летнего Андрея, непонятным образом очутившегося в контрамоции — он живёт в обратном времени, когда каждый новый день начинается для него с утра дня предыдущего. Главный герой пытается исправить ситуацию, но пока не понимает, каким образом это сделать, когда все вокруг живут завтрашним днём, а он — вчерашним.

В сериале также снимаются Ольга Сутулова, Павел Чинарёв, Дмитрий Астрахан, Анна Старшенбаум, Илья Борисов, Светлана Немоляева, Иван Ефремов и другие.

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ГалереяСансара
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