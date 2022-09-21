Мощная женщина! Принцесса Рейнира сразу после родов в отрывке шестого эпизода «Дома Дракона»

Вышедший накануне тизер шестого эпизода «Дома дракона» уже познакомил нас с новыми исполнительницами главных ролей Эммой Д'Арси и Оливией Кук, сменивших Милли Олкок и Эмили Кэри, а также раскрыл существенную часть предстоящих событий.

Так, принцесса Рейнира Таргариен стала мамой, причём неоднократно. Её третий ребёнок родился только что и, как можно понять из свежего отрывка, насладиться радостями материнства (или просто отдохнуть после трудозатратного процесса) ей не даёт озлобившаяся ещё в предыдущей серии королева.



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Муж, к слову, всё тот же, Лейнор Веларион, а вот актёр — другой. Кузена-гея, который радуется, что он не женщина, теперь играет Джон Макмиллан.

Тем временем рейтинги сериала продолжают расти, и уже ясно, что репутацию «Игры престолов» он не посрамил.