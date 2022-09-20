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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Квир-женщина Эмили Кэри рассказала о связи Алисенты и Рейниры в «Доме Дракона»

Источник: HBO

Финал первого сезона «Дома Дракона» не за горами, и самое время придать остроты обсуждениям фэнтези-эпика. Чем и занимается по мере сил актёрская команда приквела «Игры престолов». Наследник культового сериала уже не может позволить себе вольностей, которыми славился оригинал, зато недостаток секс-контента восполняют не менее расхожим в медийном пространстве трендом на всякие психосексуальные отклонения.

Сыгравшая молодую Алисенту Хайтауэр квир-женщина Эмили Кэри рассказала об очень непростых отношениях супруги Визериса и его дочери Рейниры. В прошлом лучшие подруги, пешки в руках могущественных отцов, могли быть не просто подругами. И тут всё зависит от степени испорченности зрителей.

Кэри признаёт, что во время читки сценария четвёртой серии им с исполнительницей роли Рейниры Милли Олкок показалось, что в одной из сцен подружки буквально на пороге поцелуя, что они и обсудили, но дальше этого дело не пошло. Видимо, создатели сериала всё-таки не планировали уводить отношения героинь в эту плоскость.

В итоге Эмили Кэри считает, что зрители сами для себя решат, что им ближе.

У нас не было намерения отыгрывать нечто большее. Мы не делали героинь гомосексуальными, не играли к квирбейт, ничего такого. Ну если вам хочется видеть между ними нечто большее, пожалуйста. Если вы считаете, что они больше чем подруги, не вопрос. А если вам так не кажется, значит, ничего такого между ними и нет.

Cама я квир-женщина, поэтому осознавала, что тут есть какая-то двойственность, но намеренно я её в этих сценах не акцентировала. Героини — 14-летние девочки, они не видят разницы между платонической любовью и романтической. Они и значения-то этих слов не знают, не говоря уже о самих чувствах.

 
Эмили Кэри, хитрая-хитрые

Как видим, в этом «Дом Дракона» крайне демократичен: пусть он и повествует о силе патриархата и прочих ужасах условного средневековья, зрители могут решать для себя, стоит ли в некоторых темах сюжета копать глубже — до изнанки или до самого дна.

Теги
Дом Дракона
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