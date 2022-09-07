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Первоисточник: www.mediaplaynews.com Прямая ссылка на новость:

«Властелин колец. Кольца власти» уступил «Дому Дракона» по результатам премьерных просмотров

Источник: Amazon / HBO

Мимо битвы за аудиторию между проектами-гигантами «Дом Дракона» и «Властелин колец. Кольца власти» не смогла пройти уже примелькавшаяся аналитическая контора Samba TV, которая на мировые подсчёты не замахивается, а следит исключительно за домашней аудиторией США, пользующейся smart-телевизорами.

Согласно подсчётам Samba TV, самый дорогой сериал в истории не настолько громко стартовал, как несколько других проектов (или их сезонов). В битве за лучшую премьеру 2022 года фэнтези-эпик уступил сразу трём многосерийным хитам — «Дому Дракона», «Очень странным делам» (четвёртый сезон) и «Оби-Вану Кеноби», став вровень по показателям с «Лунным рыцарем».

Лидером топа — премьерой приквела «Игры престолов» — за первые четыре дня насладились 4,8 млн домохозяйств; продолжение фантастического триллера братьев Дафферов собрало 2,9 млн просмотров; во вселенную «Звёздных войн» в первые дни вернулись 2,1 млн домохозяйств. Двухсерийный дебют «Колец власти» замыкает первую четвёрку с 1,8 млн просмотров за первые четыре дня. Аналогичный результат у марвеловского сериала про супергероя с расщеплением личности.

Теги
Дом ДраконаВластелин колец. Кольца власти
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