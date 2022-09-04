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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Рекорд! «Властелин колец. Кольца власти» ударно стартовал на Amazon

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon, оперативно решивший проблему с неугодными отзывами в своей вотчине, отключив зрителям возможность ставить оценки своей громкой премьере, спешит отчитаться, что этой возможности лишилось рекордное количество подписчиков цифровой платформы. «Властелин колец. Кольца власти» привлёк к экранам десятки миллионов зрителей.

Итак, по информации стримингового сервиса, двухсерийную премьеру эпического фэнтези, состоявшуюся в 240 странах по всему миру, в первый день посмотрело более 25 млн человек. И это лучший премьерный результат на платформе Amazon Prime Video за всю её 15-летнюю историю.

Оставшиеся шесть эпизодов приквела «Властелина колец» о судьбоносных событиях Второй эпохи Средиземья будут выходить еженедельно, а завершится первый сезон 14 октября. Съёмки второго меж тем активно готовятся и будут проходить в Великобритании. Не хватало ещё лишние деньги на производство в Новой Зеландии тратить.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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