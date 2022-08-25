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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Полный восторг! Первые отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти»

Источник: Amazon

Ну вот, оглянуться не успели, а уже на следующей неделе нас ждёт приобщение к прекрасному — 2 сентября стриминговый сервис Amazon выставит на суд общественности свою самую дорогую цацку под названием «Властелин колец. Кольца власти».

И сейчас получившие добро на обнародование своей реакции профессиональные рецензенты, захлёбываясь от восторга, расскажут вам, за что, помимо инклюзивного актёрского состава, стоит с порога полюбить этот сериал.

Посмотрел «Кольца власти» и могу пообещать, вы останетесь в восторге. Вас ждёт масштабная, смелая и прекрасная история. Пока неясно, станет ил она в один ряд с фильмами Питера Джексона и дотягивает ли до наследия Толкина, но пока что это максимально мощный старт, какой только можно ожидать от проекта с рекордно дорогим производством.

Эрик Франциско, Inverse

Первый и второй эпизоды «Колец власти» — потрясающее действо. Размах, масштаб, амбиции и грандиозность не имеют себе равных на телевидении. У сериала также сложная задача — представить мир и персонажей, и это займёт немало времени.

Брэндон Катц, The Wrap

«Кольца власти» предназначены для кинопросмотра. И в идеальном мире мы смотрели бы его на большом экране. Это чистый Толкин, вдобавок ощущается сильная связь с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актёрская работа превосходная, а пролог просто уничтожит любые сомнения насчёт этого сериала.

Родриго Салем

Первые два эпизода «Колец власти» — чистый восторг. Смотреть их всё равно что вернуться в Средиземье. Жду не дождусь, чтобы увидеть, куда заведёт эта история.

Деван Когган, EW

И так далее, и тому подобное, и ни капли негатива. Кажется, зрителей ждут лучшие два эпизода в истории сериалов.

Комментарии (4)

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