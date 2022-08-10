Галадриэль зовёт на битву в свежем тизере «Властелина колец. Колец власти»

До большой премьеры остаётся меньше месяца, и стриминговый сервис Amazon развивает активность в рекламном направлении. В сети появился свежий видеоролик эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», где молодая воительница Галадриэль в исполнении Морфидд Кларк призывает присоединиться к её борьбе с Великим Злом.
Кто откликнется на её призыв, начнём узнавать уже 2 сентября, когда на цифровой платформе выйдет первый эпизод многосерийного приквела «Властелина колец». Хотя по тизеру и предыдущим промо-материалам уже и так можно догадаться, кто войдёт в новое, инклюзивное братство борцов с тьмой.
И свежие эльфийские постеры:
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