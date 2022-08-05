Секси-гномы и прочие расы Средиземья на промо-кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Стриминговому сервису не жалко для вас промо-материалов к эпическому фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». И он старается показать самые впечатляющие образцы, чтобы желание зрителей приобщиться к прекрасному возрастало день ото дня. Не грех поклонникам вселенной Толкина напомнить, например, об основных персонажах приквела «Властелина колец». Учитывая изобилие промо, вывалившихся на зрительские головы за последние недели, аудитория будет знать этих персонажей в лицо лучше, чем свою ближайшую родню.

Насладиться приключениями этих героев все желающие смогут уже 2 сентября, когда состоится одна из самых громких сериальных премьер этого года. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, якобы невероятные фанаты творчества Профессора, отвечают за качество выпускаемого товара.