 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Хищник вблизи на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» В конце экшена «Быстрее пули» побитого Брэда Питта ждёт банан Сандры Буллок (видео) Уэсли Снайпс рассказал, кому именно предназначался первый «Блэйд» Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж Сериал «Чужой» Ноя Хоули отправится на съёмки в следующем году
5
СЕРИАЛЫ
458
 
Прямая ссылка на новость:

Секси-гномы и прочие расы Средиземья на промо-кадрах «Властелина колец. Колец власти»

Стриминговому сервису не жалко для вас промо-материалов к эпическому фэнтези «Властелин колец. Кольца власти». И он старается показать самые впечатляющие образцы, чтобы желание зрителей приобщиться к прекрасному возрастало день ото дня. Не грех поклонникам вселенной Толкина напомнить, например, об основных персонажах приквела «Властелина колец». Учитывая изобилие промо, вывалившихся на зрительские головы за последние недели, аудитория будет знать этих персонажей в лицо лучше, чем свою ближайшую родню.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Насладиться приключениями этих героев все желающие смогут уже 2 сентября, когда состоится одна из самых громких сериальных премьер этого года. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, якобы невероятные фанаты творчества Профессора, отвечают за качество выпускаемого товара.

Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

6«Властелин колец. Кольца власти» рассказывает о своих главных героях в ролике о создании сериала 15Гномья принцесса и прочие герои сериала «Властелин колец. Кольца власти» 5Эльфы, орки и гномы на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Тоже интересно

28Режиссёра «Не время умирать» обвиняют в домогательствах и злоупотреблении властью на съёмках 2Полпути пройдено: порно-фантастика Subverse обновилась до версии 0.5 6Глава Warner Bros. Discovery рассказал о дальнейшей судьбе «Флэша» Эзры Миллера 34«Игра престолов» возвращается! HBO готовит продолжение сериала 15Солдатик vs Нуар, Хоумлендер vs Бутчер — тизер финала третьего сезона «Пацанов» обещает супербитву

Далее на КГ

2
Зелёная великанша крупным планом на свежем постере сериала «Женщина-Халк: Адвокат»
 3
Слишком много секса! Звезда «Дома дракона» жалуется на избыточность откровенных сцен с его участием
 4
«Кто там?» без Киану Ривза — вышел трейлер отечественного триллера о страхах
 4
И Роуз Бирн тоже: «Астрал 5» возвращает одержимую демонами семью в полном составе
 6
Глава Warner Bros. Discovery рассказал о дальнейшей судьбе «Флэша» Эзры Миллера
 1
Netflix нашёл для Дэйва Батисты подходящий проект: полицейскую комедию с собакой
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 88
 5
«Человек-бензопила» — дата выхода, сэйю и трейлер аниме про охоту на демонов с помощью живой бензопилы
 15
Бэтсемья, которой не стало: Майкл Китон, Лесли Грэйс и режиссёр фильма «Бэтгёрл» (фото)
 12
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 526: «Серый человек», «Межсезонье», Comic Con 2022
 
3Ноль кадров в секунду – 432: Нехватка котиковости
 
 
5ЕВА – 487: Умные против умных
 
 
1Телеовощи – 454: Юмор с вазелинчиком
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru