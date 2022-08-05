Зелёная великанша крупным планом на свежем постере сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Актуальная многосерийная марвеловская премьера слегка подкорректировала свою премьерную дату — сериал «Женщина-Халк: Адвокат» с Татьяной Маслани стартует на день позже. Первый эпизод выйдет на цифровой платформе Disney+ 18 августа, и в честь этого держите свежий постер юридической комедии с главной героиней крупным, очень крупным планом.

Помимо Маслани в многосерийной комедии о задорно крушащей четвёртую стену зелёной великанше, балующейся юриспруденцией, задействованы Марк Руффало (Брюс Беннер), Тим Рот (Мерзость), Джамила Джамил (Титания), а в камео официально заявлены Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса и Вонг, Бенедикт Вонг.