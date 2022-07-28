Татьяна Маслани продолжает отжигать в ролике о создании комедии «Женщина-Халк»

После невнятного первого ролика Marvel Studios подсуетилась и выпустила улучшенный трейлер, а теперь ещё и ролик о создании сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Оба свежих видео больше не стесняются своей жанровой принадлежности и за счёт этого отлично рекламируют будущую премьеру.

Первый эпизод юридической комедии о большой зелёной женщине подписчики цифровой платформы Disny+ увидят 17 августа.

В проекте задействованы Татьяна Маслани, Марк Руффало, Джамила Джамил, Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли, а также Бенедикт Вонг и Чарли Кокс.

Сериал сняли Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), а сценарную команду возглавила Джессика Гао («Рик и Морти»).