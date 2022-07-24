Татьяна Маслани ломает четвёртую стену и встречает Сорвиголову в свежем трейлере «Женщины-Халка»

Наслушавшись критики от всех и вся, студя Marvel запилила второй — усовершенствованный — трейлер юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат», где засветила как минимум две важные вещи — слом главной героиней четвёртой стены и камео Сорвиголовы (Чарли Кокс) с Вонгом (Бенедикт Вонг).

Премьера сериала состоится 17 августа на стриминговой платформе Disney+.

Вдобавок в ролике показали взаимоотношения Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) и её кузена Брюса Беннера (Марк Руффало), а также злодеев — Титанию в исполнении Джамилы Джамил и Мерзость, которого вновь играет Тим Рот.

За первый сезон отвечают режиссёры Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), а также возглавившая сценарную команду Джессика Гао («Рик и Морти»).

Постер: