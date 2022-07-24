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Джейсон Момоа воюет за свою семью в трейлере третьего сезона «Видеть»

Последняя битва ослепшего мира будет самой страшной и кровопролитной. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер третьего сезона приключенческой постапокалиптики «Видеть». Финальная телеглава стартует 26 августа.

Воспользовавшись знаниями своих зрячих предшественников, жители «слепого» мира добрались до взрывчатых веществ, и Бабе Воссу (Джейсон Момоа) предстоит вернуться на поле битвы, чтобы спасти тех, кто ему дорог.

В финальном сезоне также снимаются Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Том Мисон, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Майкл Рэймонд-Джеймс.

Шоураннером числится Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). В исполнительных продюсерах — Стивен Найт, Фрэнсис Лоуренс, Питер Чернин и другие. Производство курируют Chernin Entertainment и Endeavor Content.

Теги
ВидеоВидеть
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Источник фотографий: Depositphotos

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