Зомби-Ванда, зомби-Кэп и другие зловещие мертвецы на первых концепт-артах анимационного сериала «Зомби Марвел»

Что происходит на «Комик-Коне», не остаётся на «Комик-Коне» — на мероприятии в Сан-Диего Marvel представила первый взгляд на будущий мультсериал «Зомби Марвел». Анимационный «Что если?» уже заходил на зомби-территорию, прощупывая почву для экранизации истории по мотивам комикса 2005 года.

Кинокритик и автор подкастов Джон Роча опубликовал в своём твиттере несколько кадров объявленного проекта.

Среди злодеев в сериале появятся зомби-версии Капитана Америки, Алой Ведьмы, Соколиного глаза, Мерзости, Капитана Марвел, Икариса, Призрака и Окойи. В числе защитников — Камала Хан, Шан-Чи и его подруга Кэти, Елена Белова, Красный Страж и Кейт Бишоп. Словом, старые персонажи против новых персонажей.

Премьера Marvel Zombies запланирована на 2024 год на Disney+.