«Меня это, на хрен, с ума сводит!» Создатель «Сверхъестественного» и «Пацанов» раскритиковал стриминги за унылый контент

Подаривший миру сериалы «Сверхъестественное» и «Пацаны» Эрик Крипке явно любит идти против системы и не одобряет коллег, которые выбрали простой путь.

Слабая сторона стримингов в том, что многие люди в индустрии, работающие в потоковом режиме, полагаются на рутину. Им удобнее давать зрителям десять часов контента, где что-то начинает происходить только после восьмого часа. Лично меня это, на хрен, с ума сводит. Эрик Крипке

Крипке считает, что тянуть время — непозволительная роскошь, а с теми, кто называет свои сериалы расширенными версиями фильмов, он тем более решительно не согласен.

Как чувак с телевидения, который должен заинтересовывать людей 22 грёбаных часа в году, я не могу позволить себе думать: «Да не парься, просто потерпи, и критики напишут, что к 8 эпизоду ты, наконец, набросил дерьма на вентилятор». И ещё все, кто говорят, что делают десятичасовой фильм… Идите в жопу! Ни хрена вы не делаете! Это не фильм, а сериал, вы в индустрии развлечений.

Спустил с небес на землю, в общем.

Недавно Дженсен Эклс рассказал, почему Эрик Крипке посоветовал ему не читать комиксы перед съёмками в «Пацанах», второй спин-офф которых, кстати, наконец обзавёлся новыми подробностями.