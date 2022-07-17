Хоумлендер и его лакей на картинах для третьего сезона «Пацанов»

Третий сезон знаменитой антигеройской сатиры «Пацаны» благополучно завершился, но это не значит, что творческой команде сериала нечем поделиться с грустящими поклонниками сериала. К примеру, художник концепт-артов Винсент Проус у себя в соцсетях поделился двумя примечательными артами — цифровыми копиями картин из покоев Подводного (Чейс Кроуфорд) в башне Vought.

Эти произведения искусства без слов дают исчерпывающую характеристику персонажа и его отношения к иерархии в супергеройской команде «Семёрка», возглавляемой Хоумлендером (Энтони Старр).

Безбашенный фантастический экшен с элементами чёрной комедии получил продление на четвёртый сезон, съёмки которого под присмотром шоураннера Эрика Крипке стартуют в августе.