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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Хоумлендер и его лакей на картинах для третьего сезона «Пацанов»

Третий сезон знаменитой антигеройской сатиры «Пацаны» благополучно завершился, но это не значит, что творческой команде сериала нечем поделиться с грустящими поклонниками сериала. К примеру, художник концепт-артов Винсент Проус у себя в соцсетях поделился двумя примечательными артами — цифровыми копиями картин из покоев Подводного (Чейс Кроуфорд) в башне Vought.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Эти произведения искусства без слов дают исчерпывающую характеристику персонажа и его отношения к иерархии в супергеройской команде «Семёрка», возглавляемой Хоумлендером (Энтони Старр).

Безбашенный фантастический экшен с элементами чёрной комедии получил продление на четвёртый сезон, съёмки которого под присмотром шоураннера Эрика Крипке стартуют в августе.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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